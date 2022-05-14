Бобровский выиграл серию плей-офф во 2-й раз в карьере. Он отразил 34 броска «Вашингтона» из 37 в шестом матче

выиграл серию плей-офф во 2-й раз в карьере.

Вратарь «Флориды» отразил 34 броска из 37 в шестом матче с (4:3 ОТ, 4-2) в первом раунде Кубка Стэнли.

Бобровский одержал 3-ю победу подряд и 4-ю – в текущем плей-офф. Он выиграл серию во 2-й раз в карьере (ранее с «Коламбусом» у «Тампы» в 2019 году, 4-0 в первом раунде).

В 2011 году Бобровский играл за «Филадельфию», прошедшую «Баффало» в первом раунде, но по ее ходу уступил место основного вратаря Брайану Буше, не выиграв ни одного матча.

В 2012 году, вновь в составе «Флайерс», он выходил на лед в победной серии первого раунда с «Питтсбургом», но выигрышей в активе не было.

С его статистикой в текущем плей-офф можно ознакомиться здесь.