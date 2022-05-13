Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС примет «Зенит» в 4-м матче полуфинальной серии

Теги результаты УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 13 мая, в Казани местный УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

УНИКС – Зенит
Дата проведения
13 мая, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

«Зенит» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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