Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС примет «Зенит» в 4-м матче полуфинальной серии

В пятницу, 13 мая, в Казани местный примет санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Четвертый матч

ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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