Единая лига ВТБ. Плей-офф. УНИКС примет «Зенит» в 4-м матче полуфинальной серии

В пятницу, 13 мая, в Казани местный УНИКС примет санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
Плей-офф
1/2 финала (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 13 мая, 20.00, «Баскет-холл»
«Зенит» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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