«Ман Сити» открыл статую Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20

«Манчестер Сити» показал статую Серхио Агуэро.
Она установлена у стадиона «Этихад», где «Ман Сити» проводит домашние матчи.
Статую откроют сегодня, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил «Куинз Парк Рейнджерс», и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.
Фото: сайт «Манчестер Сити»
В августе 2021 года «Манчестер Сити» показал статуи, установленные в честь Венсана Компани и Давида Сильвы.
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