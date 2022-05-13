«Ман Сити» открыл статую Агуэро – в день 10-летия его золотого гола на 93:20

«Манчестер Сити» показал статую .

Она установлена у стадиона , где проводит домашние матчи.

Статую откроют сегодня, когда исполняется 10 лет золотому голу Агуэро – на 93:20 форвард забил , и этот мяч принес «Сити» первое чемпионство за 44 года.

Фото: сайт «Манчестер Сити»

В августе 2021 года «Манчестер Сити» показал статуи, установленные в честь Венсана Компани и Давида Сильвы.

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