Чеферин о переходе РФС в Азию: «Российский футбол откатится на 100 лет назад»

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Глава УЕФА отреагировал на разговоры о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Эта идея исходит от какого-то политика, а не от РФС, поскольку это означало бы откат российского футбола на 100 лет назад», – сказал Александер Чеферин в интервью STA.

Говоря об отстранении российских команд, президент УЕФА отметил, что в этой ситуации союз был обязан «отказаться от принципов нейтралитета спорта».

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

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