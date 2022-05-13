«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Баршим, де Грасс, Лайлс, Нийонсаба и Эшер-Смит выйдут на старт

Сегодня в Дохе пройдет первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Доха, Катар
Мужчины
Прыжки с шестом
Начало – 18.10
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Рено Лавильени (Франция), Кристофер Нильсен (США), Петр Лисек (Польша)
Прыжки в высоту
Начало – 19.15
Фавориты: Мутаз Баршим (Катар), Джанмарко Тамбери (Италия), Джувон Харрисон (США)
400 м с/б
Начало – 19.35
Фавориты: Абдеррахман Самба (Катар), Рай Бенджамин (США), Элисон Сантос (Бразилия)
Копье
Начало – 19.47
Фавориты: Томас Релер (Германия), Якуб Вадлейх (Чехия), Юлиан Вебер (Германия), Витезслав Веселы (Чехия)
800 м
Начало – 19.49
Фавориты: Донаван Брейзер (США), Фергюсон Ротич (Кения), Марко Ароп (Канада)
200 м
Начало – 20.12
Фавориты: Андре де Грасс (Канада), Ноа Лайлс (США), Фред Керли (США)
1500 м
Начало – 20.23
Фавориты: Тимоти Черуйот (Кения), Стюарт Максвейн (Австралия), Абель Кипсанг (Кения)
3000 м с/п
Начало – 20.47
Фавориты: Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Ламеха Гирма (Эфиопия), Бенджамин Киген (Кения)
Женщины
Тройной прыжок
Начало – 18.23
Фаворитки: Патрисия Мамона (Португалия), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Кимберли Уильямс (Ямайка)
Толкание ядра
Начало – 18.25
Фаворитки: Джессика Рэмси (США), Чейз Или (США), Данниэль Томас-Додд (Ямайка)
400 м
Начало – 19.04
Фаворитки: Шона Миллер (Багамы), Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Стефани Энн Макферсон (Ямайка)
3000 м
Начало – 19.17
Фаворитки: Франсин Нийонсаба (Бурунди), Беатрис Чепкоеч (Кения), Фаит Кипьегон (Кения)
100 м с/б
Начало – 20.02
Фаворитки: Кендра Харрисон (США), Британи Андерсон (Ямайка), Тоби Амусан (Нигерия)
200 м
Начало – 20.36
Фаворитки: Шерика Джексон (Ямайка), Габриэль Томас (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания)
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.