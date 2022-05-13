«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Баршим, де Грасс, Лайлс, Нийонсаба и Эшер-Смит выйдут на старт

Сегодня в Дохе пройдет первый этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Доха, Катар

Мужчины

Прыжки с шестом

Начало – 18.10

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Рено Лавильени (Франция), Кристофер Нильсен (США), Петр Лисек (Польша)

Прыжки в высоту

Начало – 19.15

Фавориты: Мутаз Баршим (Катар), Джанмарко Тамбери (Италия), Джувон Харрисон (США)

400 м с/б

Начало – 19.35

Фавориты: Абдеррахман Самба (Катар), Рай Бенджамин (США), Элисон Сантос (Бразилия)

Копье

Начало – 19.47

Фавориты: Томас Релер (Германия), Якуб Вадлейх (Чехия), Юлиан Вебер (Германия), Витезслав Веселы (Чехия)

800 м

Начало – 19.49

Фавориты: Донаван Брейзер (США), Фергюсон Ротич (Кения), Марко Ароп (Канада)

200 м

Начало – 20.12

Фавориты: Андре де Грасс (Канада), Ноа Лайлс (США), Фред Керли (США)

1500 м

Начало – 20.23

Фавориты: Тимоти Черуйот (Кения), Стюарт Максвейн (Австралия), Абель Кипсанг (Кения)

3000 м с/п

Начало – 20.47

Фавориты: Суфьян Эль-Баккали (Марокко), Ламеха Гирма (Эфиопия), Бенджамин Киген (Кения)

Женщины

Тройной прыжок

Начало – 18.23

Фаворитки: Патрисия Мамона (Португалия), Шаньека Рикеттс (Ямайка), Кимберли Уильямс (Ямайка)

Толкание ядра

Начало – 18.25

Фаворитки: Джессика Рэмси (США), Чейз Или (США), Данниэль Томас-Додд (Ямайка)

400 м

Начало – 19.04

Фаворитки: Шона Миллер (Багамы), Марилейди Паулино (Доминиканская Республика), Стефани Энн Макферсон (Ямайка)

3000 м

Начало – 19.17

Фаворитки: Франсин Нийонсаба (Бурунди), Беатрис Чепкоеч (Кения), Фаит Кипьегон (Кения)

100 м с/б

Начало – 20.02

Фаворитки: Кендра Харрисон (США), Британи Андерсон (Ямайка), Тоби Амусан (Нигерия)

200 м

Начало – 20.36

Фаворитки: Шерика Джексон (Ямайка), Габриэль Томас (США), Дина Эшер-Смит (Великобритания)

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании указано московское время.