  • Месси лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 24 голами, Буанга забил 22 мяча. Лео набрал 38 очков в 23 матчах сезона
Месси лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 24 голами, Буанга забил 22 мяча. Лео набрал 38 очков в 23 матчах сезона

Лионель Месси вернул лидерство в бомбардирской гонке в МЛС.

Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Сити» (4:0).

Таким образом, в активе аргентинца стало 24 гола в 23 играх.

Лионель Месси вновь возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив нападающего «Лос-Анджелеса» Дени Буангу, у которого 22 мяча после хет-трика в игре против «Реал Солт Лэйк» (4:1). Дени провел 28 матчей в сезоне.

Третье место по этому показателю занимает форвард «Нэшвилла» Сэм Серридж, забивший 21 гол в 31 матче.

Месси набрал 38 (24+14) очков по системе «гол плюс пас» в 23 матчах в нынешнем сезоне МЛС.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
