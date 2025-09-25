Месси лидирует в гонке бомбардиров МЛС с 24 голами, Буанга забил 22 мяча. Лео набрал 38 очков в 23 матчах сезона
Лионель Месси вернул лидерство в бомбардирской гонке в МЛС.
Нападающий «Интер Майами» сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Сити» (4:0).
Таким образом, в активе аргентинца стало 24 гола в 23 играх.
Лионель Месси вновь возглавил гонку бомбардиров чемпионата, опередив нападающего «Лос-Анджелеса» Дени Буангу, у которого 22 мяча после хет-трика в игре против «Реал Солт Лэйк» (4:1). Дени провел 28 матчей в сезоне.
Третье место по этому показателю занимает форвард «Нэшвилла» Сэм Серридж, забивший 21 гол в 31 матче.
Месси набрал 38 (24+14) очков по системе «гол плюс пас» в 23 матчах в нынешнем сезоне МЛС.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62523 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
