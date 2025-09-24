  • Спортс
Сперцян, Максименко, Мостовой, Обляков, Сергеев, Агкацев, Дивеев – среди номинантов на премию «Джентльмен года»

Названы имена номинантов на премию «Джентльмен года».

Ежегодная премия вручается изданием «Комсомольская правда». Стать ее лауреатом могут российские футболисты и игроки, выступающие в российских клубах, не только за достижения на футбольном поле, но и за поступки и джентльменское поведение за его пределами.

Полный список претендентов на приз выглядит следующим образом: Станислав АгкацевЭдуард Сперцян (оба – «Краснодар»), Андрей МостовойЗенит»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»), Александр Максименко («Спартак»), Роналдо дос Сантос («Ростов»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Гиорги Шелия («Ахмат»), Гамид Агаларов («Динамо» Махачкала), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Вячеслав Грулев («Пари НН»), Юрий Дюпин («Сочи»).

На первом этапе проходит голосование среди болельщиков, в котором определяется тройка претендентов. Далее именитые российские тренеры и специалисты выберут победителя.

В прошлом году обладателем премии стал Константин Тюкавин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
