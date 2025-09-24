«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Ман Сити» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»? 56033 голоса Усман Дембеле Витинья Педри Рафинья Мохамед Салах Ашраф Хакими Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Жоау Невеш Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом