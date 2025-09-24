«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Ман Сити» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом» в 3-м раунде Кубка английской лиги.
Матч пройдет на стадионе «Джон Смитс».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 18:45, Джон Смитс
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
