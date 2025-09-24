0

«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Ман Сити» сыграет в гостях с «Хаддерсфилдом» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Матч пройдет на стадионе «Джон Смитс».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 18:45, Джон Смитс
Хаддерсфилд
Не начался
Манчестер Сити

Статистика Кубка английской лиги

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56033 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoХаддерсфилд
logoКубок английской лиги
онлайны
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
5552 минуты назад
Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»
29сегодня, 04:25
4:1 от «Реала», победы «Ливерпуля» и «Челси», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости
4сегодня, 04:10
«ПСЖ», «Реал», «Арсенал» – кто возьмет ЛЧ в этом сезоне? Сравните свои догадки с экспертами Лиги чемпионов
сегодня, 03:50Тесты и игры
Юран об уровне Первой лиги Турции: «Очень серьезный. Команды на 80% состоят из сборников, преимущественно из африканских стран»
13сегодня, 02:55
Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
15сегодня, 01:46
«Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу
11сегодня, 01:18
Гвардиола не согласен, что «Ман Сити» изменил стиль игры в АПЛ: «С «Арсеналом» играли не так, как с «Наполи»? #####, я действительно крут, если изменил абсолютно все за три дня!»
20вчера, 22:38
Артета не согласен, что «Арсенал» был «на ручнике» в игре с «Ман Сити»: «Доминирование и «ручник» – это два разных слова. Как можно так доминировать, если ты «на ручнике»?»
40вчера, 22:19
«Реал» при Алонсо выиграл 9 из 11 матчей
17вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Магуайр о критике Шоу: «Люк не сыграл бы за «МЮ» 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Каждый тренер ставит его в состав»
6 минут назад
Непомнящий считает, что Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду: «Давно пора уже»
322 минуты назад
Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»
6сегодня, 04:53
«Проблемы «Спартака» остались. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом». Черданцев о красно-белых
12сегодня, 04:38
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. СКА примет «Родину», «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
26сегодня, 04:09
Обляков об Алвесе: «Быстро вписался в ЦСКА благодаря хорошей атмосфере в коллективе. С мячом работает на высоком уровне»
2сегодня, 03:59
Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»
10сегодня, 03:45
Гол защитника «Марселя» Агерда в матче с «ПСЖ» переписан на автогол Маркиньоса
сегодня, 03:30
Экс-агент Черчесова: «Станислав Саламович может вывести «Ахмат» на новый уровень. Команда прогрессирует больше других»
2сегодня, 03:13
Воробьев о «Спартаке»: «Происходящее напоминает «Палату № 6». Станкович рискует повторить судьбу доктора Рагина»
15сегодня, 02:39