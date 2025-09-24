«В Каталонии много африканцев, марокканцев, грязных приезжих. Я не расист, но все отрицательные моменты из-за них. В России нет такого хаоса». Российский футболист Криворог об Испании

Российский футболист рассказал о проблемах с мигрантами в Испании.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

– Ты допускал, что рискнул зря?

– Когда приехал, носил розовые очки: «Барселона, Каталония, мечта». К сожалению, за 12 лет многое поменялось в худшую сторону. Понял это на своем опыте.

– О чем речь?

– Думал, в стране живут только испанцы, там безопасно и цивильно. Это же Европа! Но в Каталонии оказалось очень много африканцев, марокканцев, грязных приезжих.

– Им не место в Испании?

– Я не расист, но все отрицательные моменты возникают именно из-за приезжих. В России нет такого хаоса.

– То есть в Испании небезопасно?

— Меня обворовали через месяц после приезда! Сидел в баре – а марокканец незаметно вытащил у меня телефон из кармана.

– Полиции было все равно?

– Сразу же попросил показать запись с камер в заведении. Но мне сказали, что это возможно только после приезда полиции. Пошел в отделение – а оно уже закрылось. На следующее утро написал заявление, но им подтерлись. И следствие даже не началось.

– Телефон ты так и не нашел?

– Нет. Через несколько дней локация показала, что телефон в Касабланке! В Испании ничего не могут сделать с воровством и преступностью.

– После этого случая стал аккуратнее?

– Это точно. Не оставляю вещи без присмотра, хотя до кражи телефона мог пойти на пляж абсолютно один, оставить вещи и пойти купаться. Сейчас – далеко не так, пристально слежу за вещами, – сказал Криворог.

