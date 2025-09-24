  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «В Каталонии много африканцев, марокканцев, грязных приезжих. Я не расист, но все отрицательные моменты из-за них. В России нет такого хаоса». Российский футболист Криворог об Испании
7

«В Каталонии много африканцев, марокканцев, грязных приезжих. Я не расист, но все отрицательные моменты из-за них. В России нет такого хаоса». Российский футболист Криворог об Испании

Российский футболист рассказал о проблемах с мигрантами в Испании.

27-летний защитник Марк Криворог сейчас выступает за клуб шестой лиги Испании «Мойете».

– Ты допускал, что рискнул зря?

– Когда приехал, носил розовые очки: «Барселона, Каталония, мечта». К сожалению, за 12 лет многое поменялось в худшую сторону. Понял это на своем опыте.

– О чем речь?

– Думал, в стране живут только испанцы, там безопасно и цивильно. Это же Европа! Но в Каталонии оказалось очень много африканцев, марокканцев, грязных приезжих.

– Им не место в Испании?

– Я не расист, но все отрицательные моменты возникают именно из-за приезжих. В России нет такого хаоса.

– То есть в Испании небезопасно?

— Меня обворовали через месяц после приезда! Сидел в баре – а марокканец незаметно вытащил у меня телефон из кармана.

– Полиции было все равно?

– Сразу же попросил показать запись с камер в заведении. Но мне сказали, что это возможно только после приезда полиции. Пошел в отделение – а оно уже закрылось. На следующее утро написал заявление, но им подтерлись. И следствие даже не началось.

– Телефон ты так и не нашел?

– Нет. Через несколько дней локация показала, что телефон в Касабланке! В Испании ничего не могут сделать с воровством и преступностью.

– После этого случая стал аккуратнее?

– Это точно. Не оставляю вещи без присмотра, хотя до кражи телефона мог пойти на пляж абсолютно один, оставить вещи и пойти купаться. Сейчас – далеко не так, пристально слежу за вещами, – сказал Криворог. 

«Боялся, что чемпионат Крыма – договорная лига, где кидают и расторгают контракты, но мне все выплатили. Местные команды нужны России». Экс-игрок ялтинского «Рубина» о футболе в регионе

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57103 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Россия
Политика
Марк Криворог
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку трофей Кубка: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый для них, получается»
1225 минут назад
Сперцян, Максименко, Мостовой, Обляков, Сергеев, Агкацев, Дивеев – среди номинантов на премию «Джентльмен года»
1334 минуты назад
Слот об удалении Экитике за снятую футболку: «Ненужно и глупо. Я бы понял, если бы он забил в девятку в финале ЛЧ, обыграв троих, но тот гол сделал Кьеза»
4447 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Ман Сити» в гостях у «Хаддерсфилда», «Арсенал» сыграет с «Порт Вейл», «Тоттенхэм» примет «Донкастер»
123сегодня, 07:57
«Ницца» – «Рома» в ЛЕ! Итальянцы в фаворитах за 2.25, но с фрибетом до 15 000 можно рискнуть
сегодня, 08:00Реклама
Николаев о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Мяч летит даже не в ворота – улетает вверх. Жду объяснение»
82сегодня, 06:45
4:1 от «Реала», победы «Челси» и «Ливерпуля», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости
16сегодня, 06:10
Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»
79сегодня, 06:01
Нам нужен комьюнити-менеджер, который поможет сделать нашу Трибуну лучше. Выведем пользовательский контент Спортса’’ на новый уровень!
сегодня, 06:00Вакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
57сегодня, 05:02
Ко всем новостям
Последние новости
Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Никогда в моей карьере мы не оборонялись так долго, все вместе, в центре и в глубине. Невероятно позитивно, что «Сити» это удалось»
15 минут назад
Капитан «Леванте» Эльхесабаль о поведении Винисиуса: «Есть ситуации, с которыми я не могу смириться. Когда к нам проявляют неуважение, нужно сказать «хватит»
5 минут назад
Черданцев о «Зените»: «Ни про какой кризис речи не идет. Если бы после трети чемпионата было 9 очков до «Краснодара», это было бы чересчур. Сейчас команды максимально уплотнились»
331 минуту назад
Лига Европы. ПАОК Оздоева и Чалова примет «Маккаби» Тель-Авив, «Бетис» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ницца» против «Ромы»
42 минуты назад
Кубок Италии. «Парма» против «Специи», «Комо» сыграет с «Сассуоло»
453 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. СКА примет «Родину», «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
2655 минут назад
Кристиан Рамирес: «У Эквадора самая сильная сборная за всю историю. Было бы интересно провести игру с Россией»
2сегодня, 07:51
Франк за возвращение Кейна в «Тоттенхэм»: «Дверь для него всегда открыта. Для нас он более чем желанный футболист»
9сегодня, 07:38
«Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете, Карпин — Жорж Бенгальский. Из него получился бы классный менеджер». Воробьев о бело-голубых
3сегодня, 07:18
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
6сегодня, 07:00