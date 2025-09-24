«Ливерпуль» внесет Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони. УЕФА изменил правила перед этим сезоном

Федерико Кьеза войдет в заявку на Лигу чемпионов после травмы игрока «Ливерпуля».

27-летний итальянский вингер изначально не был включен в заявку «красных» на ЛЧ. Чемпион Европы заявил : «Было обидно – каждый футболист мечтает там играть. Сказал тренеру: «Нет проблем». Я профессионал и счастлив играть за «Ливерпуль».

Сегодня стало известно , что 18-летний защитник Джованни Леони получил разрыв крестообразной связки и пропустит несколько месяцев. Итальянец травмировался в первом матче за «Ливерпуль» – против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1).

Как сообщает Фабрицио Романо , «Ливерпуль » внесет Кьезу в заявку на Лигу чемпионов после травмы Леони.

Liverpool Echo уточняет , что перед стартом нынешнего розыгрыша турнира УЕФА внес изменение в правила – теперь клубам разрешено делать одну замену в заявке в случае серьезной травмы или продолжительной болезни футболиста (не менее 60 дней). Это правило действует до 6-го тура общего этапа.