«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)
«Спартак» может возглавить российский тренер.
Московский клуб продолжает работу по поиску нового главного тренера на смену сербу Деяну Станковичу.
Как сообщает Metaratings.ru, спортивному блоку красно-белых были предложены услуги двух российских тренеров, но на данный момент их кандидатуры не являются приоритетными. Один из них – действующий главный тренер, другой – без работы.
Кроме того, на замену Станковичу рассматриваются иностранные специалисты. Последние результаты «Спартака» в чемпионате России не повлияли на переговоры с потенциальными кандидатами.
После девяти туров в Мир РПЛ «Спартак» с 15 баллами находится на шестом месте в турнирной таблице.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
