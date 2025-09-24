«Спартаку» предложили двух российских тренеров. На замену Станковичу рассматриваются и иностранцы (Metaratings.ru)

«Спартак» может возглавить российский тренер.

Московский клуб продолжает работу по поиску нового главного тренера на смену сербу Деяну Станковичу .

Как сообщает Metaratings.ru, спортивному блоку красно-белых были предложены услуги двух российских тренеров, но на данный момент их кандидатуры не являются приоритетными. Один из них – действующий главный тренер, другой – без работы.

Кроме того, на замену Станковичу рассматриваются иностранные специалисты. Последние результаты «Спартака » в чемпионате России не повлияли на переговоры с потенциальными кандидатами.

После девяти туров в Мир РПЛ «Спартак» с 15 баллами находится на шестом месте в турнирной таблице.