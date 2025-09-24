УЕФА не отстранит Израиль. Американские официальные лица повлияли на решение (Israel Hayom)
Израиль не отстранят от международных соревнований.
Ранее сообщалось, что вопрос об отстранении Израиля вынесут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября.
Как пишет Israel Hayom, этот вопрос уже не стоит на повестке дня. Помощь Израильской футбольной ассоциации оказали дипломаты, руководители ассоциаций и футбольные чиновники, чьи имена не называются.
Утверждается, что американские официальные лица также приняли участие в этом процессе, настаивая на том, чтобы руководители УЕФА «не нарушали статус-кво».
8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Israel Hayom
