  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата
55

КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата

«Краснодар» накажут за кричалку про «Зенит» и судей.

«Быки» уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ. Во время матча фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» не может, судья поможет». Артур Григорьянц говорил, что записей об этом нет в рапорте делегата матча.

Однако теперь глава КДК РФС заявил, что комитет все же рассмотрит этот эпизод.

«По матчу «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды данной кричалки», – сказал Григорьянц.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57994 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoЗенит
болельщики
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
Артур Григорьянц
КДК РФС
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Флик о невручении «Золотого мяча» Ямалю: «Он мотивирован на ближайшие годы. Дембеле заслужил приз, Ламин с готовностью принял это»
412 минут назад
Инсайдер Панков заявил, что Умярова рассматривает «Севилья». Ранее Ткаченко в интервью Спортсу’’ говорил про интерес «Бетиса»
619 минут назадВидео
Генсек РФС Митрофанов о пиве на стадионах: «Не думаем, что оно приведет к каким-то негативным эффектам. Матчи РПЛ проходят с Fan ID, это одни из самых безопасных мероприятий в стране»
1028 минут назад
«Астон Вилла» выиграет ЛЕ с вероятностью 23,3%. Шансы «Ромы» – 13%, «Ноттингема» – 10,2%, «Лилля» – 8,1%, «Лиона» – 6,7% (Opta)
1438 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Родина» разгромила СКА, «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
3039 минут назадLive
Головин, Сафонов и Миранчук стали лучшими российскими футболистами в EA FC 26
141 минуту назадФото
Смолов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Неуважительно к игрокам «Спартака». Получает дисквалификацию, а потом: «Ну дрова. А я, гений, здесь сижу»
2552 минуты назадВидео
Футболист Криворог о сиесте в Испании: «В России в любой момент можно заказать еду или сходить в магазин, но тут не так. Люди работают с 8-9 до 13 часов, а с 13 до 16 все отдыхают»
452 минуты назад
В ФИФА обсудили расширение ЧМ-2030 до 64 команд. КОНМЕБОЛ официально представила идею на встрече в башне Трампа в Нью-Йорке
62сегодня, 10:41
Жирков о списке книг для футболистов: «Не думаю, что это перспективная история. Даже я меньше читал, когда играл. Как заставить?»
11сегодня, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Тошич о «Зените» в РПЛ: «Надеемся, что пришло время других команд выигрывать чемпионат»
16 минут назад
Жиру о Дембеле: «В сборной не думал, что он потенциальный обладатель «Золотого мяча». У него есть талант, но нужно было провести хороший сезон в правильном клубе»
117 минут назад
Агехова – самый популярный капитан в Фэнтези ЛЕ перед 1-м туром. В топ-3 также Уоткинс и Грифо
129 минут назадФэнтези
Семшов о штрафном «Махачкалы» против «Локо» на 95-й: «Самый скандальный момент тура. Не понял, где там нарушение правил. Арбитрам нелегко, но есть ВАР – это простой момент»
835 минут назад
«Зенит» встретится с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче против оренбуржцев!
342 минуты назадРеклама
Кристиан Рамирес: «В роскоши не найдешь счастья: знаю богатых людей, которым она не доставляет удовольствия. Сейчас я чувствую себя миллионером, потому что есть семья и друзья»
253 минуты назад
Тренер «Саутгемптона» Стилл об Экитике: «Перед игрой он сказал, что забьет, а потом отдаст мне футболку и свалит, что он и сделал. Просто умора»
5сегодня, 10:25
Кисляк о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Спорная ситуация, но, если мяч летит в створ и попадет в руку, почему это должен быть не одиннадцатиметровый?»
20сегодня, 09:58
Витинья о 3-м месте в голосовании «Золотого мяча»: «Большая честь, но я хочу большего. Поздравляю Дембеле, который действительно лучший игрок мира!»
4сегодня, 09:57
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Кадисия» в гостях у «Аль-Орубы»
5сегодня, 09:35