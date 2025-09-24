КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата

«Краснодар» накажут за кричалку про «Зенит» и судей.

«Быки» уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ . Во время матча фанаты «Краснодара » скандировали «Зенит» не может, судья поможет». Артур Григорьянц говорил , что записей об этом нет в рапорте делегата матча.

Однако теперь глава КДК РФС заявил, что комитет все же рассмотрит этот эпизод.

«По матчу «Краснодар» – «Зенит » рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды данной кричалки», – сказал Григорьянц.