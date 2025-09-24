КДК рассмотрит скандирование «Зенит» не может, судья поможет» фанатами «Краснодара», заявил Григорьянц. Ранее он говорил, что кричалка не попала в рапорт делегата
«Краснодар» накажут за кричалку про «Зенит» и судей.
«Быки» уступили сине-бело-голубым со счетом 0:2 в 9-м туре Мир РПЛ. Во время матча фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» не может, судья поможет». Артур Григорьянц говорил, что записей об этом нет в рапорте делегата матча.
Однако теперь глава КДК РФС заявил, что комитет все же рассмотрит этот эпизод.
«По матчу «Краснодар» – «Зенит» рассмотрим скандирование болельщиками домашней команды данной кричалки», – сказал Григорьянц.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
