Генсек РФС о лимите: «Искусственные ограничения породят искусственную борьбу за определенного игрока. Время россиян на поле не уменьшается. Иностранцев у нас не более 5%, засилия нет»

Генсек РФС: у нас не более 5% легионеров, засилия нет.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выступил против ужесточения лимита на легионеров.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ планируется ужесточить по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».

Бывшие тренеры сборной России на встрече с Дегтяревым предложили сократить лимит до 8-9 легионеров в заявке.

«Важно, что искусственные ограничения, в том числе жесткий лимит на легионеров, породят искусственную борьбу за определенного футболиста, который, условно, не нужен команде, а приобретается на всякий случай. Мол, давайте его заберем, а то вдруг введут ограничения. Для многих футболистов это будет заканчиваться неудачной карьерой. Мы такие примеры знаем.

Я не очень понимаю, когда слышу, что уменьшается время россиян на поле. Время не уменьшается. Время такое же, там, с соотношением игры россиян и иностранцев, как и при самом жестком лимите. А если мы посмотрим Путь РПЛ внутри Кубка России, то там игровое время еще больше в пользу россиян.

Всего у нас не более 5% легионеров во всем профессиональном футболе. Что, у нас есть засилие? Нет, засилия нет. У нас есть среди легионеров игроки, в том числе, сборной Бразилии. Может, это не самый правильный аргумент, но на понятийном уровне сборная Бразилии – некий мифический эталон, и это тоже надо учитывать», – сказал Митрофанов.