Леони порвал «кресты» в первом матче за «Ливерпуль» и пропустит несколько месяцев. Защитника купили за 35 млн евро летом

Джованни Леони получил серьезную травму в 1-м матче за «Ливерпуль».

Защитник «красных» повредил колено в матче против «Саутгемптона » в Кубке английской лиги (2:1) и был заменен на 81-й минуте.

По информации Фабрицио Романо, у 18-летнего футболиста выявлен разрыв крестообразной связки. Он пропустит несколько месяцев.

Итальянец перешел в «Ливерпуль » из «Пармы» в августе этого года за 35 миллионов евро.