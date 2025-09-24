Леони порвал «кресты» в первом матче за «Ливерпуль» и пропустит несколько месяцев. Защитника купили за 35 млн евро летом
Джованни Леони получил серьезную травму в 1-м матче за «Ливерпуль».
Защитник «красных» повредил колено в матче против «Саутгемптона» в Кубке английской лиги (2:1) и был заменен на 81-й минуте.
По информации Фабрицио Романо, у 18-летнего футболиста выявлен разрыв крестообразной связки. Он пропустит несколько месяцев.
Итальянец перешел в «Ливерпуль» из «Пармы» в августе этого года за 35 миллионов евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
