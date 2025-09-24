  • Спортс
  • ФИФА не будет расширять ЧМ-2030 до 64 команд. Большинство совета федерации считает, что это навредит турниру из-за матчей без интриги (The Guardian)
ФИФА не будет расширять ЧМ-2030 до 64 команд. Большинство совета федерации считает, что это навредит турниру из-за матчей без интриги (The Guardian)

ФИФА не планирует расширение ЧМ-2030 до 64 команд.

Ранее сообщалось, что президент ФИФА Джанни Инфантино встретился с главами Уругвая и Парагвая, президентом КОНМЕБОЛ, а также с президентами федераций Аргентины, Уругвая и Парагвая в офисе ФИФА в Trump Tower, чтобы впервые официально обсудить предложение, неофициально выдвинутое Ассоциацией футбола Уругвая на заседании совета ФИФА в марте прошлого года.

Официальная позиция ФИФА заключается в том, что она обсудит расширение чемпионата мира со всеми заинтересованными сторонами, так как обязана рассмотреть предложения, выдвинутые на совете.

Однако, по данным The Guardian, за кулисами существует скептицизм относительно целесообразности расширения турнира. Решение будет принимать совет ФИФА, заседание которого состоится в Цюрихе в следующем месяце. Вопрос о расширении чемпионата мира не стоит на повестке дня.

«Джанни не провел бы это голосование в совете, даже если бы захотел. Большинство участников, и не только в Европе, считает, что участие 64 команд навредит чемпионату мира. Будет слишком много матчей без интриги, и это может нанести ущерб бизнес-модели», – сообщил источник в Международной федерации футбола.

Отмечается, что КОНМЕБОЛ мог бы стать основным бенефициаром изменений. Расширение до 64 команд будет означать участие более 30% из 211 ассоциаций-членов ФИФА, а также включение 10 стран конфедерации в число претендентов на выход в финал, в отличие от шести прямых отборочных матчей в следующем году, плюс возможность получить дополнительное место через стыковой матч между конфедерациями.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
