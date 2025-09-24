  • Спортс
  • Тарасова о предложении депутатов по музыке в спорте: «Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются?»
Тарасова о предложении депутатов по музыке в спорте: «Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются?»

Тарасова оценила предложение уменьшить количество зарубежной музыки в спорте.

Глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин и депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили, чтобы организаторы массовых мероприятий использовали музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке.

Их обращение было направлено в министерства спорта и культуры, а также вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

«Пусть Госдума занимается своими делами. У них что, дел нет, что они нашими делами занимаются? Это наше! Мы без них выигрывали сто лет подряд и будем дальше.

Они пусть смотрят, как живет российский народ, и что они могут для него сделать. А для нас ничего делать не надо. Мы сами как-то справлялись со своими задачами и к Госдуме по творческим вопросам не обращались», — сказала Татьяна Тарасова

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
