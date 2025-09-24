Аурелио Де Лаурентис: «Футбол в нынешнем виде обречен на смерть из-за уровня расходов. Надеюсь, будет возможность реорганизовать лиги, чтобы молодежь смотрела не только яркие моменты»

Президент «Наполи» заявил, что футбол в нынешнем виде обречен на смерть.

«Этот вид спорта должен найти новый путь, потому что в том виде, в каком он сейчас существует в Италии и во многих других европейских странах, он обречен на смерть, потому что он не сможет выжить, поддерживая нынешний уровень расходов.

Я надеюсь, что в какой-то момент появится возможность реорганизовывать чемпионаты, переосмыслить игру в футбол, чтобы дети и молодежь не отвлекались, как сегодня – они смотрят только яркие моменты. Во время матчей они отвлекаются, у них нет времени смотреть то, что они считают медленным, скучным и устаревшим.

Это также должно заставить нас задуматься и спросить себя: «Как следует изменить эту футбольную систему и почему эти изменения не происходят быстро?» Возможно, потому что те, кто занимает какие-то должности в организациях и боятся, что игрушка сломается у них в руках, хотят жить спокойно?

Но это неправильно для многих миллионов фанатов, которые хотели бы получить менее тревожные и более современные ответы», – сказал Аурелио Де Лаурентис .