Аделия Петросян весной получила травму паха («Р-Спорт»)
Петросян получила травму паха при подготовке к сезону.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.
Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.
Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что та хотела отказаться от поездки на олимпийский отбор из-за травмы.
По информации «Р-Спорта», спортсменка получила повреждение еще весной. Лечение помогло, но летом боль вернулась. К поездке в Пекин фигуристка беспрерывно готовилась меньше месяца.
Откровения Тутберидзе: Петросян думала сняться с отбора – но оказалось, «запасная еще менее готова»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости