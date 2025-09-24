Аделия Петросян весной получила травму паха («Р-Спорт»)

Петросян получила травму паха при подготовке к сезону.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственные источники.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что та хотела отказаться от поездки на олимпийский отбор из-за травмы.

По информации «Р-Спорта», спортсменка получила повреждение еще весной. Лечение помогло, но летом боль вернулась. К поездке в Пекин фигуристка беспрерывно готовилась меньше месяца.

