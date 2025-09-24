  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Этери Тутберидзе: «Петросян сомневалась, ехать ли на олимпийский отбор. Мы ей говорили: хочешь запасной девочке место отдать? Будешь жалеть всю жизнь»
2

Этери Тутберидзе: «Петросян сомневалась, ехать ли на олимпийский отбор. Мы ей говорили: хочешь запасной девочке место отдать? Будешь жалеть всю жизнь»

Тутберидзе рассказала, что Петросян хотела отказаться от поездки на отбор к ОИ.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Ранее тренер сообщила, что при подготовке к сезону фигуристка получила серьезную травму и на 3-4 недели выбыла из тренировочного процесса.

«Аделия была уже вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать.

Мы ей говорили: зачем ты отказываешься? Ты что, хочешь запасной девочке (Алине Горбачевой – прим. Спортса’’) место отдать? Она сказала – да, если она более достойна, пусть она едет. Ты что? Ты будешь жалеть всю свою жизнь.

Просто оказалось, что девочка, которая запасная, еще менее готова. В этом варианте соглашусь, что Аделия была лучше готова. Там у девочки тоже была травма, тоже не тренировалась и успела подготовиться еще меньше», – сказала тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko. 

Аделию Петросян загоняли в изоляцию – она превратила это в независимость

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Прокат Show на Okko
женское катание
Алина Горбачева
logoсборная России
logoЭтери Тутберидзе
олимпийская квалификация
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Этери Тутберидзе: «У Петросян была серьезная травма. Она выбыла на 3-4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок»
616 минут назад
Аделия Петросян: «С начала сезона все шло не так, как я себе представляла, но результат достигнут, мы снова смогли»
78вчера, 07:12Видео
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
7222 сентября, 09:48
Главные новости
Этери Тутберидзе: «У Петросян была серьезная травма. Она выбыла на 3-4 недели из тренировочного процесса, это огромный срок»
616 минут назад
Тутберидзе о выступлении Петросян на олимпийском отборе: «Результата, который она показала, достаточно. Компоненты нормальные, вообще не низкие»
2556 минут назад
Марк Кондратюк попал в базу «Миротворца»
31сегодня, 06:30
Дмитрий Чигирев стал тренером в группе Ирины Смирновой
11сегодня, 06:27
Распалась пара Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева. Их признавали лучшими новичками прошлого сезона
42сегодня, 06:19
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Турнир памяти Гринькова. Яметова, Захарова, Нелюбова выступят по взрослым, Дзепка, Стрельцова, Парсегова – по юниорам
49сегодня, 06:11
«Спасибо болельщикам по всему миру». Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы
6вчера, 20:51
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир памяти Гринькова. Савосин, Ковалев, Федоров выступят по взрослым, Лазарев и Лукин – по юниорам
2сегодня, 06:11
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52