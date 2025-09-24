Этери Тутберидзе: «Петросян сомневалась, ехать ли на олимпийский отбор. Мы ей говорили: хочешь запасной девочке место отдать? Будешь жалеть всю жизнь»

Тутберидзе рассказала, что Петросян хотела отказаться от поездки на отбор к ОИ.

Российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Ранее тренер сообщила, что при подготовке к сезону фигуристка получила серьезную травму и на 3-4 недели выбыла из тренировочного процесса.

«Аделия была уже вся в сомнениях, говорила, что нет, все, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать.

Мы ей говорили: зачем ты отказываешься? Ты что, хочешь запасной девочке (Алине Горбачевой – прим. Спортса’’) место отдать? Она сказала – да, если она более достойна, пусть она едет. Ты что? Ты будешь жалеть всю свою жизнь.

Просто оказалось, что девочка, которая запасная, еще менее готова. В этом варианте соглашусь, что Аделия была лучше готова. Там у девочки тоже была травма, тоже не тренировалась и успела подготовиться еще меньше», – сказала тренер Этери Тутберидзе в интервью Okko.

