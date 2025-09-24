КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
«Сибирь» примет «Салават Юлаев», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск будет противостоять «Торпедо», «Шанхай» проведет гостевой матч с «Динамо» Москва.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
