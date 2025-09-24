  • Спортс
  • КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.

«Сибирь» примет «Салават Юлаев», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск будет противостоять «Торпедо», «Шанхай» проведет гостевой матч с «Динамо» Москва.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Главные новости
Ларионов о СКА: «Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне – неважно, где проходит матч. Хотим, чтобы КХЛ это понимала»
221 минуту назад
Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»
5сегодня, 04:50
НХЛ. Выставочные матчи. «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Айлендерс», «Бостон» вырвал победу у «Рейнджерс», «Тампа» одолела «Нэшвилл» по буллитам
2сегодня, 04:33
Разин о том, что у Ткачева нет голов в 8 матчах за «Металлург» в сезоне: «7 очков – неплохой результат. Он уже прошел через разные ситуации, не вижу психологических спадов или срывов»
2сегодня, 04:22
Дадонов забросил 1-ю шайбу за «Нью-Джерси» – в матче с «Айлендерс» на предсезонке. Грицюк остался без очков
сегодня, 03:40Видео
Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» – в матче с «Бостоном» на предсезонке. Защитник отличился в меньшинстве и завершил игру с «+3»
1сегодня, 03:25Видео
Задоров принес «Бостону» победу над «Рейнджерс» на предсезонке, забив в овертайме с передачи Хуснутдинова. Марат набрал 1+1 – он сравнял счет на 59-й минуте
2сегодня, 03:10Видео
Ларионов о болельщиках «Авангарда» на арене СКА: «Было много. Думаю, это из-за «Газпромнефти» – у них в Петербурге штаб-квартира, скупили билеты. Для наших фанатов это стимул быть громче»
16вчера, 21:43
Ги Буше о том, что «Авангард» в Петербурге поддерживали сильнее СКА: «Не удивлен. Рад, что у нас такие болельщики. У «Монреаля» или «Торонто» тоже много фанатов в гостевых играх»
1вчера, 20:51
У хоккеистки «Динамо-Невы» электронная сигарета выпала на лед во время матча против «Агидели». Судьи не наказали никого из игроков
17вчера, 20:31
Последние новости
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
36 минут назад
Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0
сегодня, 04:34
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
1вчера, 22:01
Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»
2вчера, 21:31
Подколзин о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Я играю с лучшими хоккеистами мира, это великолепно. Рад остаться здесь, у нас отличная команда»
вчера, 21:20
Антон Бурдасов не планирует завершать карьеру: «Здоровья – вагон, с формой все в порядке. Играю с футболистами по 1,5 часа, они по 50 кг все весят – иди побегай за ними»
вчера, 21:05
Быков о «Тракторе»: «Необходимо не просто выйти в финал Кубка, а одержать победу. Только тогда сезон будет удачным»
1вчера, 20:39
Вайсфельд о переходе Хмелевски в «Ак Барс»: «В Уфе играл бы с удовольствием, сбежать не хотел, у него жена оттуда. В «Салавате» просто денег нет»
4вчера, 20:01
Кноблаух о продлении Подколзина: «Эдмонтону» повезло. Он хорошо начал в 4-м звене, мы подняли его – большую часть сезона он провел с Драйзайтлем. У него большой потенциал»
вчера, 19:14