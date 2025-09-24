1

«Порт Вейл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Арсенал» сыграет в гостях с «Порт Вейл» в 3-м раунде Кубка английской лиги.

Матч пройдет на стадионе «Вейл Парк».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 19:00, Вейл Парк
Порт Вейл
Не начался
Арсенал

Статистика Кубка английской лиги

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56584 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoКубок английской лиги
онлайны
logoПорт Вейл
