«Порт Вейл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Арсенал» сыграет в гостях с «Порт Вейл» в 3-м раунде Кубка английской лиги.
Матч пройдет на стадионе «Вейл Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Кубок лиги. 3-й раунд
24 сентября 19:00, Вейл Парк
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56584 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости