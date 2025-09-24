Матыцин об иностранной музыке в спорте: «Речь идет не о борьбе с чем-то, речь о приоритизации и продвижении отечественных композиторов и музыкантов»

Матыцин заявил, что полного запрета иностранной музыки в спорте не будет.

Ранее глава комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили , чтобы организаторы массовых мероприятий использовали музыкальные композиции отечественных авторов в приоритетном порядке. Их обращение было направлено в министерства спорта и культуры, а также вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

«Речь не идет о запрете иностранной музыки, речь о рассмотрении инициативы, связанной с приоритизацией российской музыки при проведении массовых мероприятий.

Необходимо формировать культуру через музыкальные произведения, что всегда было. Сейчас, к сожалению, мы видим, что приоритет отдан иностранным исполнителям, часть из которых не являются сторонниками российской политики.

Формирование культуры через спорт, демонстрация наших достижений через музыкальную культуру, воспитание на этих традициях — основная идея нашей инициативы. Речь идет не о борьбе с чем-то, речь о приоритизации и продвижении отечественных композиторов и музыкантов.

Ни в коей мере полного запрета не будет, речь о формировании фокуса внимания и разработке рекомендаций для использования произведений отечественных композиторов. Мы ни с кем не боремся, мы продвигаем интересы российской культуры», — сказал Матыцин.

«Давайте будем разумными. В фигурном катании работают высококвалифицированные специалисты, хореографы, тренеры — те, кто ставит композиции. Есть великие произведения иностранных композиторов, которые никому в голову не придет запретить.

Но при этом вспомните советское фигурное катание — большинство выступлений было построено на композициях отечественных исполнителей», — цитирует Матыцина «СЭ».