22

Минфин предлагает ввести для букмекеров два новых налога – на игорный бизнес и на прибыль организаций

Минфин России внес в Правительство пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете, бюджетный и налоговый кодексы. В списке предложений – изменение системы налогообложения букмекеров. В частности:

– Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор;

– Введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекеров.

Согласно позиции регулятора, «данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Минфин России
Финансы
Законы
Букмекеры
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Беттинг-индустрия
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Президент федерации бобслея Пегов – букмекерам: «Чем мы вас должны привлекать? Может, еще чечетку станцевать?! Вы обязаны нам помогать!»
4вчера, 14:47
Призовые в Кубке России в два раза выше, чем в Кубке Франции («Фонбет»)
23вчера, 14:02
Президент BetBoom: «Часто коллеги из МВД не знают различий между игровыми автоматами, нелегальными казино и легальными БК»
1вчера, 13:36
Футбол, симуляторы и теннис – самые популярные дисциплины для ставок у женщин (PARI)
вчера, 12:59
Егоров о сумме контракте Winline с Роналдиньо: «Мне кажется, это не один миллион долларов»
13вчера, 12:34
Высокая ключевая ставка, блокировка банкротов и нестабильный мобильный интернет – причины торможения букмекерского рынка в России (PARI)
вчера, 12:06
56% бетторов в России используют одного букмекера для ставок. 9% играют в 3+ компаниях (PARI)
1вчера, 11:42
93,2% оборота PARI приходится на мобильные устройства: «Мы самая диджитализированная компания»
вчера, 11:25
ВФВ о волейболистах: «До сих пор есть игроки, которые не знают, что им нельзя делать ставки на волейбол»
вчера, 10:47
Замгендиректора федерации волейбола о договорных матчах: «Было бы удобно получать точные подтверждения – кем были сделаны ставки, на какие соревнования, суммы»
вчера, 10:09
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане могут ввести наказание за рекламу казино и азартных игр через SMS
13 сентября, 06:35
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
115 августа, 10:23
За матчами российских футбольных клубов следят 74% болельщиков-россиян (НСПК)
19 июля, 12:44
PARI провел закрытый покерный турнир в Сочи с участием Массимо Карреры и Luxury Girl
3 июня, 14:50