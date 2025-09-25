«Интер Майами» Месси вышел в плей-офф МЛС после 4:0 с «Нью-Йорк Сити». Команда Маскерано идет 3-й в таблице Востока

«Интер Майами» обеспечил себе участие в плей-офф МЛС в этом сезоне.

Команда тренера Хавьера Маскерано стала участником плей-офф после победы над «Нью-Йорк Сити » (4:0) в матче регулярного чемпионата.

Клуб из Флориды продлил победную серию до трех игр. Ранее команда обыграла «Сиэтл Саундерс» (3:1) и «Ди Си Юнайтед» (3:2).

«Интер Майами » на данный момент занимает третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 55 баллов в 29 матчах.

На второй позиции находится «Цинциннати» (58 очков, 31 матч), на первой – «Филадельфия Юнион» (60 очков, 31 матч).