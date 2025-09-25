«Интер Майами» Месси вышел в плей-офф МЛС после 4:0 с «Нью-Йорк Сити». Команда Маскерано идет 3-й в таблице Востока
«Интер Майами» обеспечил себе участие в плей-офф МЛС в этом сезоне.
Команда тренера Хавьера Маскерано стала участником плей-офф после победы над «Нью-Йорк Сити» (4:0) в матче регулярного чемпионата.
Клуб из Флориды продлил победную серию до трех игр. Ранее команда обыграла «Сиэтл Саундерс» (3:1) и «Ди Си Юнайтед» (3:2).
«Интер Майами» на данный момент занимает третье место в таблице Восточной конференции, имея в активе 55 баллов в 29 матчах.
На второй позиции находится «Цинциннати» (58 очков, 31 матч), на первой – «Филадельфия Юнион» (60 очков, 31 матч).
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?62288 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости