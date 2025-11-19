«Двое величайших». Белый дом опубликовал видео с Роналду и Трампом

Белый дом о Роналду и Трампе: двое величайших в истории.

Белый дом поделился видео с Криштиану Роналду и Дональдом Трампом.

Форвард «Аль-Насра » и сборной Португалии ранее посетил ужин в Белом доме, организованный президентом США Дональдом Трампом, и сделал селфи с Илоном Маском, главой ФИФА Джанни Инфантино, Джорджиной Родригес и министром торговли США Говардом Лютником.

В аккаунте Белого дома в твиттере было опубликовано видое, на котором Роналду беседует с Трампом, идя по коридору Белого дома вместе с Джорджиной. В публикации в отношении Криштиану и президента США употребляется аббревиатура GOAT, означающая «величайшие на все времена».

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47», – говорится в сообщении.