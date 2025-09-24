В ФИФА обсудили расширение ЧМ-2030 до 64 команд. КОНМЕБОЛ официально представила идею на встрече в башне Трампа в Нью-Йорке
Во вторник ФИФА провела обсуждение вопроса о расширении мужского чемпионата мира до турнира с участием 64 команд в 2030 году после получения официального предложения от делегации представителей Южной Америки.
В состав группы вошли главы государств Парагвая и Уругвая, а также руководители южноамериканской конфедерации КОНМЕБОЛ и глава Аргентинской ассоциации футбола (АФА).
Встреча состоялась в штаб-квартире ФИФА в Нью-Йорке, расположенной в башне Трампа (Trump Tower) с участием президента ФИФА Джанни Инфантино и генерального секретаря Маттиаса Графстрема.
Идея создания турнира с участием 64 команд была впервые представлена президентом Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо на заседании Совета ФИФА в марте. В апреле президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес заявил, что концепция с участием 64 команд станет уникальным мероприятием, приуроченным к 100-летию первого чемпионата мира, который состоялся в Уругвае в 1930 году.
Как сообщает The Athletic, на данный момент предложение вызывает противоречивые реакции. Любое решение о расширении турнира должно быть обсуждено и одобрено Советом ФИФА.