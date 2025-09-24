Кузяев перешел в «Рубин» свободным агентом. Контракт – до конца сезона

Далер Кузяев стал игроком «Рубина».

Казанский клуб объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Зенита» и «Ахмата» до конца сезона.

Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 12 матчей и забил 1 гол.

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь .