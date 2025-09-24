39

Кузяев перешел в «Рубин» свободным агентом. Контракт – до конца сезона

Далер Кузяев стал игроком «Рубина».

Казанский клуб объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Зенита» и «Ахмата» до конца сезона. 

Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 12 матчей и забил 1 гол. 

Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58631 голос
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
logoРубин
logoДалер Кузяев
трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoГавр
logoАхмат
