Кузяев перешел в «Рубин» свободным агентом. Контракт – до конца сезона
Далер Кузяев стал игроком «Рубина».
Казанский клуб объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Зенита» и «Ахмата» до конца сезона.
Кузяев находился в статусе свободного агента после ухода из «Гавра». В прошлом сезоне Лиги 1 он провел 12 матчей и забил 1 гол.
Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?58631 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
