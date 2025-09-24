«Атлетико» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Атлетико» примет «Райо Вальекано» в 6-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Метрополитано».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 6 тур
24 сентября 19:30, Метрополитано
Не начался
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
