«Карпин ставит атакующую, зрелищную игру. Он первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только иностранцы. Первым его прошла «Барса» Гвардиолы». Кафанов о тренере

Виталий Кафанов заявил, что Валерий Карпин прогрессирует с каждым годом.

В нынешнем сезоне главный тренер сборной России возглавил «Динамо ».

– Вы уже давно работаете с Валерием Георгиевичем, в чем, на ваш взгляд, главный секрет Карпина-тренера?

– Карпин-тренер становится сильнее с каждым годом. Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам.

Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, учится, развивается, и с каждым сезоном становится сильнее, – сказал тренер вратарей сборной России.