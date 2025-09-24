«Карпин ставит атакующую, зрелищную игру. Он первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только иностранцы. Первым его прошла «Барса» Гвардиолы». Кафанов о тренере
Виталий Кафанов заявил, что Валерий Карпин прогрессирует с каждым годом.
В нынешнем сезоне главный тренер сборной России возглавил «Динамо».
– Вы уже давно работаете с Валерием Георгиевичем, в чем, на ваш взгляд, главный секрет Карпина-тренера?
– Карпин-тренер становится сильнее с каждым годом. Валерий Георгиевич первым в России пошел по пути, который до него пытались пройти только тренеры-иностранцы. Он ставит команде игру в атакующем стиле, зрелищную, которая нравится болельщикам.
Первым этот путь удалось пройти «Барселоне» с Гвардиолой, когда команда забивала больше, чем пропускала. Такой путь очень трудный, но это сегодняшнее направление в развитии футбола. Карпин не боится идти по этому пути, набивает шишки, учится, развивается, и с каждым сезоном становится сильнее, – сказал тренер вратарей сборной России.
