Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»

Федор Смолов назвал «Зенит» главным раздражителем «Краснодара».

Дмитрий Егоров: «В игре «Краснодар » – «Зенит» на поле было 10 бразильцев. Это первый матч за долгое время, когда я увидел, что футболисты обоих клубов прям рьяно ненавидели друг друга. Было ощущение, что эти бразильцы с первых минут вышли играть в дерби. Я не видел такого настроя у бразильцев из «Зенита» на «Спартак».

Федор Смолов: «Когда в «Динамо » было много латиноамериканцев, я тоже видел, что латиноамериканцы «Зенита » заводятся. У них действительно есть внутреннее противостояние».

Егоров: «Для «Краснодара» главный раздражитель «Спартак » или «Зенит»?»

Смолов: «Зенит». Определенно главный раздражитель.

Егоров: «Почему не «Спартак»?

Смолов: «#####, седьмое место, кого он раздражать будет?»