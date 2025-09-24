Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»
Федор Смолов назвал «Зенит» главным раздражителем «Краснодара».
Дмитрий Егоров: «В игре «Краснодар» – «Зенит» на поле было 10 бразильцев. Это первый матч за долгое время, когда я увидел, что футболисты обоих клубов прям рьяно ненавидели друг друга. Было ощущение, что эти бразильцы с первых минут вышли играть в дерби. Я не видел такого настроя у бразильцев из «Зенита» на «Спартак».
Федор Смолов: «Когда в «Динамо» было много латиноамериканцев, я тоже видел, что латиноамериканцы «Зенита» заводятся. У них действительно есть внутреннее противостояние».
Егоров: «Для «Краснодара» главный раздражитель «Спартак» или «Зенит»?»
Смолов: «Зенит». Определенно главный раздражитель.
Егоров: «Почему не «Спартак»?
Смолов: «#####, седьмое место, кого он раздражать будет?»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ВидеоСпортс’‘
