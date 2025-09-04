Президент УЕФА против отстранения России, «3 сентября» на матче сборной, спортивная форма в цветах флага для школьников, два новых центрбека «Спартака» и другие новости

1. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение России от международных турниров. Недопуск российских молодежек он объяснил «политической истерией» . Валерий Карпин в словах Чеферина ничего нового не услышал , Дмитрий Свищев призвал не блокировать товарищеские матчи, а Вячеслав Фетисов готов снять шляпу , если УЕФА вернет наших футболистов.

2. Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании. В РФС объяснили, что композиция является «частью истории» страны .

3. В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах флага.

4. «Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Александра Джику (за него заплатят 2 млн евро ) и Кристофера Ву.

5. В 1/4 финала US Open Наоми Осака обыграла Каролину Мухову, Ига Швентек уступила Аманде Анисимовой.

У мужчин на этой же стадии Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти, Феликс Оже-Альяссим победил Алекса де Минаура.

6. Петр Гуменник одержал победу на этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

У девушек победила Ксения Гущина.

7. «ПСЖ» опубликовал список вызванных в сборные игроков без Матвея Сафонова . Валерий Карпин не считает, что из-за этого стоит лить слезы , Джефф Монсон убежден, что так западные страны просто пытаются навредить России .

8. На групповом этапе Евробаскета-2025 Германия разгромила Финляндию , Турция обыграла Сербию.

9. «Ливерпуль» не включил Кьезу в заявку на Лигу чемпионов. «Челси» оставил вне состава Стерлинга и Буонанотте, «Тоттенхэм» – купленного за 35 млн евро Теля.

10. «Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде .

11. Состав «Реала» признан самым дорогим в мире , в топ-100 – три клуба РПЛ.

Цитаты дня

Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»

Зырянов о «Зените»: «Скупать самых сильных россиян из РПЛ не будем. Перед «золотым» сезоном-2007 пришли Зырянов из «Торпедо», Широков из «Химок» и игравший в Томске Погребняк»

Слуцкий о легионерах РПЛ: «Как условные Луис Энрике и Жерсоны вдруг усредняются? Почему не видно разницы между игроками «Махачкалы» и суперзвездами за огромные деньги?»

Федор Смолов: «Когда легенды «Спартака» просили вернуть Промеса, я недоумевал: «Как можно говорить черное на белое?» Эти же люди кричали, что Кокорину и Мамаеву так и надо»

Глебов о Кисляке и «МЮ»: «Там хотели Балеба за 150 млн евро, а Кислый играет на европейском уровне. Через год в «Юнайтед» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире, может»