Президент УЕФА против отстранения России, «3 сентября» на матче сборной, спортивная форма в цветах флага для школьников, два новых центрбека «Спартака» и другие новости
1. Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не поддерживает отстранение России от международных турниров. Недопуск российских молодежек он объяснил «политической истерией». Валерий Карпин в словах Чеферина ничего нового не услышал, Дмитрий Свищев призвал не блокировать товарищеские матчи, а Вячеслав Фетисов готов снять шляпу, если УЕФА вернет наших футболистов.
2. Михаил Шуфутинский исполнит песню «3 сентября» после матча России и Иордании. В РФС объяснили, что композиция является «частью истории» страны.
3. В российских школах могут ввести единую спортивную форму в цветах флага.
4. «Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Александра Джику (за него заплатят 2 млн евро) и Кристофера Ву.
5. В 1/4 финала US Open Наоми Осака обыграла Каролину Мухову, Ига Швентек уступила Аманде Анисимовой.
У мужчин на этой же стадии Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти, Феликс Оже-Альяссим победил Алекса де Минаура.
6. Петр Гуменник одержал победу на этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию.
У девушек победила Ксения Гущина.
7. «ПСЖ» опубликовал список вызванных в сборные игроков без Матвея Сафонова. Валерий Карпин не считает, что из-за этого стоит лить слезы, Джефф Монсон убежден, что так западные страны просто пытаются навредить России.
8. На групповом этапе Евробаскета-2025 Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию.
9. «Ливерпуль» не включил Кьезу в заявку на Лигу чемпионов. «Челси» оставил вне состава Стерлинга и Буонанотте, «Тоттенхэм» – купленного за 35 млн евро Теля.
10. «Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде.
11. Состав «Реала» признан самым дорогим в мире, в топ-100 – три клуба РПЛ.
Цитаты дня
Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»
Зырянов о «Зените»: «Скупать самых сильных россиян из РПЛ не будем. Перед «золотым» сезоном-2007 пришли Зырянов из «Торпедо», Широков из «Химок» и игравший в Томске Погребняк»
Слуцкий о легионерах РПЛ: «Как условные Луис Энрике и Жерсоны вдруг усредняются? Почему не видно разницы между игроками «Махачкалы» и суперзвездами за огромные деньги?»
Федор Смолов: «Когда легенды «Спартака» просили вернуть Промеса, я недоумевал: «Как можно говорить черное на белое?» Эти же люди кричали, что Кокорину и Мамаеву так и надо»
Глебов о Кисляке и «МЮ»: «Там хотели Балеба за 150 млн евро, а Кислый играет на европейском уровне. Через год в «Юнайтед» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире, может»