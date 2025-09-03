«Западные страны пытаются любыми способами навредить России. С помощью геополитики, спорта». Монсон про отсутствие Сафонова в списке вызванных в сборные игроков «ПСЖ»
Джефф Монсон рассказал о намерении западных стран навредить России.
Бывший боец UFC прокомментировал решение «ПСЖ» не включать Матвея Сафонова в список футболистов, вызванных в свои сборные.
«Это дискриминация. Эти западные страны – Англия, Франция, США, Германия – пытаются любыми способами навредить России. Они делают это с помощью геополитики, спорта. Хотят нанести вред любыми способами», – сказал депутат парламента Башкортостана.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
