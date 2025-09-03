Джефф Монсон рассказал о намерении западных стран навредить России.

Бывший боец UFC прокомментировал решение «ПСЖ » не включать Матвея Сафонова в список футболистов, вызванных в свои сборные.

«Это дискриминация. Эти западные страны – Англия, Франция, США, Германия – пытаются любыми способами навредить России. Они делают это с помощью геополитики, спорта. Хотят нанести вред любыми способами», – сказал депутат парламента Башкортостана.