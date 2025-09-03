Фетисов о словах Чеферина про бан России: «Готов снять шляпу, если УЕФА вернет наших футболистов. Пока лишь одни разговоры»

Вячеслав Фетисов оценил слова Александера Чеферина про отстранение России.

Президент УЕФА высказался против отстранения стран от международных турниров: «Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет».

«Раз он так говорит, то пускай принимает решение, возвращает российские сборные и клубы. А если у него нет таких полномочий, то непонятно, зачем делать такие заявления.

Посылает сигнал остальным? Наверное, у него есть возможность разговаривать с теми, кто принимает решения, нет смысла делать публичные заявления.

Буду готов снять шляпу, если Чеферин примет решение и вернет наших футболистов. Пока лишь одни разговоры», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.