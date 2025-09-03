  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й
109

У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й

«Реал» обладает самым дорогим составом мира.

Согласно оценке Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость футболистов мадридского клуба достигает 1,4 млрд евро.

В первую двадцатку вошли:

1. «Реал» – 1,4 млрд евро.

2. «Арсенал» – 1,33 млрд евро.

3. «Манчестер Сити» – 1,23 млрд евро.

4. «Ливерпуль» – 1,12 млрд евро.

5. «Барселона» – 1,1 млрд евро.

6. «Челси» – 1,08 млрд евро.

7. «ПСЖ» – 1,08 млрд евро.

8. «Бавария» – 905 млн евро.

9. «Тоттенхэм» – 891,1 млн евро.

10. «Манчестер Юнайтед» – 748,2 млн евро.

11. «Интер» – 707,8 млн евро.

12. «Ньюкасл» – 659,05 млн евро.

13. «Атлетико» – 627,8 млн евро.

14. «Ноттингем Форест» – 589 млн евро.

15. «Ювентус» – 582,7 млн евро.

16. «Астон Вилла» – 547 млн евро.

17. «Милан» – 497,8 млн евро.

18. «Наполи» – 496,35 млн евро.

19. «Брайтон» – 462,1 млн евро.

20. «Аталанта» – 449,1 млн евро.

Из числа клубов РПЛ в список попали «Зенит» (60-е место, 191,8 млн евро), «Спартак» (90-е, 128,7 млн евро) и «Краснодар» (97-е, 114 млн).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
рейтинги
logoАталанта
logoБарселона
logoПСЖ
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoНаполи
logoБрайтон
logoбундеслига Германия
logoИнтер
logoЛиверпуль
logoМилан
logoсерия А Италия
деньги
logoлига 1 Франция
logoАтлетико
logoАстон Вилла
logoпремьер-лига Россия
logoЮвентус
logoКраснодар
logoНьюкасл
logoЧелси
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoМанчестер Сити
logoЗенит
logoпремьер-лига Англия
logoСпартак
logoНоттингем Форест
logoТоттенхэм
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Канчельскис о матче России и Украины: «Хотел бы увидеть, когда все закончится. Это братские народы для многих. Мы заложники ситуации, политика не наше дело»
1514 минут назад
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
2135 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
1547 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
3047 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
17сегодня, 14:42
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
39сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
76сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
47сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой об Угальде и ЦСКА: «Этот трансфер был бы не в их стиле – они умеют находить ребят за копейки и развивать их. Не вижу смысла «Спартаку» продавать Манфреда конкуренту»
8 минут назад
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
220 минут назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
324 минуты назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
336 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
5сегодня, 14:38
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
5сегодня, 14:33
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
9сегодня, 14:31
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
19сегодня, 14:22
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
2сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00