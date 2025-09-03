У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й
Согласно оценке Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость футболистов мадридского клуба достигает 1,4 млрд евро.
В первую двадцатку вошли:
1. «Реал» – 1,4 млрд евро.
2. «Арсенал» – 1,33 млрд евро.
3. «Манчестер Сити» – 1,23 млрд евро.
4. «Ливерпуль» – 1,12 млрд евро.
5. «Барселона» – 1,1 млрд евро.
6. «Челси» – 1,08 млрд евро.
7. «ПСЖ» – 1,08 млрд евро.
8. «Бавария» – 905 млн евро.
9. «Тоттенхэм» – 891,1 млн евро.
10. «Манчестер Юнайтед» – 748,2 млн евро.
11. «Интер» – 707,8 млн евро.
12. «Ньюкасл» – 659,05 млн евро.
13. «Атлетико» – 627,8 млн евро.
14. «Ноттингем Форест» – 589 млн евро.
15. «Ювентус» – 582,7 млн евро.
16. «Астон Вилла» – 547 млн евро.
17. «Милан» – 497,8 млн евро.
18. «Наполи» – 496,35 млн евро.
19. «Брайтон» – 462,1 млн евро.
20. «Аталанта» – 449,1 млн евро.
Из числа клубов РПЛ в список попали «Зенит» (60-е место, 191,8 млн евро), «Спартак» (90-е, 128,7 млн евро) и «Краснодар» (97-е, 114 млн).