У «Реала» самый дорогой состав в мире – 1,4 млрд евро. «Арсенал» – 2-й, «Барселона» – 5-я, «ПСЖ» – 7-й, «МЮ» – 10-й, «Милан» – 17-й, «Зенит» – 60-й, «Спартак» – 90-й, «Краснодар» – 97-й

«Реал» обладает самым дорогим составом мира.

Согласно оценке Transfermarkt, совокупная рыночная стоимость футболистов мадридского клуба достигает 1,4 млрд евро.

В первую двадцатку вошли:

1. «Реал » – 1,4 млрд евро.

2. «Арсенал » – 1,33 млрд евро.

3. «Манчестер Сити » – 1,23 млрд евро.

4. «Ливерпуль » – 1,12 млрд евро.

5. «Барселона » – 1,1 млрд евро.

6. «Челси» – 1,08 млрд евро.

7. «ПСЖ» – 1,08 млрд евро.

8. «Бавария» – 905 млн евро.

9. «Тоттенхэм» – 891,1 млн евро.

10. «Манчестер Юнайтед» – 748,2 млн евро.

11. «Интер» – 707,8 млн евро.

12. «Ньюкасл» – 659,05 млн евро.

13. «Атлетико» – 627,8 млн евро.

14. «Ноттингем Форест» – 589 млн евро.

15. «Ювентус» – 582,7 млн евро.

16. «Астон Вилла» – 547 млн евро.

17. «Милан» – 497,8 млн евро.

18. «Наполи» – 496,35 млн евро.

19. «Брайтон» – 462,1 млн евро.

20. «Аталанта» – 449,1 млн евро.

Из числа клубов РПЛ в список попали «Зенит» (60-е место, 191,8 млн евро), «Спартак» (90-е, 128,7 млн евро) и «Краснодар» (97-е, 114 млн).