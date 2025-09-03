  • Спортс
  Глебов о Кисляке и «МЮ»: «Там хотели Балеба за 150 млн евро, а Кислый играет на европейском уровне. Через год в «Юнайтед» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире, может»
Глебов о Кисляке и «МЮ»: «Там хотели Балеба за 150 млн евро, а Кислый играет на европейском уровне. Через год в «Юнайтед» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире, может»

Кирилл Глебов считает, что Матвей Кисляк подошел бы «Манчестер Юнайтед».

– На месте Аморима взял бы в «МЮ» Кисляка?

– Спокойно. Я вот читал, там хотят Балеба из «Брайтона» за 150 миллионов евро. Это явно не топ-игрок и не для таких денег. А Кислый реально играет на европейском уровне. Не разово, а уже 40 матчей подряд.

Светлейшая голова РПЛ, его ждет великое будущее. Намного выше, чем турецкая лига.

Не спорю, у Балеба есть опыт топ-лиг, а у Кислого нет. Но попадет в среду, где рядом Бруну Фернандеш, Кунья, придет на тренировку Скоулз и предложит помочь – как тут не спрогрессировать?

Может, через год в «МЮ» или другом топ-клубе с классными партнерами станет лучшим в мире, – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
