Слуцкий о легионерах РПЛ: «Как условные Луис Энрике и Жерсоны вдруг усредняются? Почему не видно разницы между игроками «Махачкалы» и суперзвездами за огромные деньги?»

Леонид Слуцкий высказался о качестве легионеров в чемпионате России.

– Меня мучает один вопрос. «Зенит» покупает суперигроков, а львиная доля ведущих игроков махачкалинского «Динамо » переходит в «Ахмат».

– Два человека, один из которых был игроком старта.

– Тем не менее. Когда «Ахмат » играет с «Махачкалой», внешне это выглядит абсолютно равной игрой. В матче «Зенита » и «Махачкалы» я увидел в целом небольшую разницу в классе.

Задаюсь вопросом: «Как условные Луис Энрике и Жерсоны вдруг усредняются?» Почему на поле ты не видишь разницу между игроками «Махачкалы» и суперзвездами, купленными за огромные деньги?

У нас в «Шанхае» работает бразильский тренер по физподготовке. Когда пошла история по Жерсону, он сказал: «Вы даже не представляете, какого уровня игрок едет к вам. Ты просто не представляешь».

Я специально стал смотреть матчи, и я действительно не представляю. Я понимаю, когда вы купили игрока за 30 миллионов, а другие – за 10, и они в моменте могут быть плюс-минус. Но когда здесь играет Сундуков, при всем уважении, а здесь – люди за 30 миллионов, а разницы вообще не видно, меня это удивляет.

– У вас есть версия, почему так происходит?

– Я не знаю, я все-таки со стороны смотрю.

Когда я работал, такого не было. Если брали Виллиана, то это Виллиан. Если брали Хави Гарсию, то это Хави Гарсия. Эльм. Я даже не беру Халка и Витцеля. Раньше это работало впрямую. Назовите хоть одного дорогого игрока, который не заиграл.

– В ЦСКА таких не было. Но разве Виллиан за десять матчей в РПЛ что-то фантастическое показал?

– Я никогда не забуду финал Кубка России. Виллиан был моим кошмаром. Думаю, Щенников так рано закончил с футболом, потому что этот матч с Виллианом у него отнял лет двадцать жизни. Виллиан не забил, но показал космический уровень, когда ты думаешь: «Нет, с этим футболистом ничего нельзя сделать».

У меня нет такого ощущения от Жерсона и Луиса Энрике.

– Вам не кажется, что объяснение довольно простое? Вы перечислили нескольких топовых игроков прошлого – и они играли в разных командах, в четырех-пяти были дорогие иностранцы. Сейчас легионеров за большие деньги могут привезти только «Зенит» и «Спартак», а они не в форме.

– Кстати, может быть. Интересная идея (обращается к Александру Дорскому – Спортс’’).

У меня нет ностальгии, но есть вопрос. Почему, если все говорят, что Жерсон – бомбический чудак, когда я смотрю его в РПЛ, этого не вижу? – сказал в выпуске «Это футбол, брат!» экс-тренер ЦСКА, возглавляющий «Шанхай Шэньхуа».

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 12 сентября примет «Шаньдун Тайшань», Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции в 15:00 по московскому времени.