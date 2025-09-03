«Челси» не включил Стерлинга и Буонанотте в заявку на ЛЧ, но внес порвавшего «кресты» Колуилла
«Челси» оставил Рахима Стерлинга без Лиги чемпионов.
Лондонский клуб не включил вингера в заявку, направленную в УЕФА. Также в список не попал арендованный у «Брайтона» Факундо Буонанотте.
При этом «Челси» внес в перечень из 23 футболистов Ливая Колуилла, несмотря на то, что защитник порвал переднюю крестообразную связку колена в начале августа.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
