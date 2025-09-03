Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи
Сегодня пройдут шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.
Великобритания сенсационно победила Черногорию. Финляндия уступила Германии, Турция взяла верх над Сербией в матче за лидерство в группе А.
Групповой этап
Группа А (Рига, Латвия)
Положение команд: Турция – 5-0, Сербия – 4-1, Латвия – 3-2, Эстония – 1-4, Португалия – 2-3, Чехия – 0-5.
Группа B (Тампере, Финляндия)
Положение команд: Германия – 5-0, Литва – 4-1, Финляндия – 3-2, Швеция – 1-4, Великобритания – 1-4, Черногория – 1-4.
Группа C (Лимасол, Кипр)
Положение команд: Греция – 3-1, Италия – 3-1, Испания – 2-2, Грузия – 2-2, Босния и Герцеговина – 2-2, Кипр – 0-4.
Группа D (Катовице, Польша)
Положение команд: Израиль – 3-1, Польша – 3-1, Франция – 3-1, Словения – 2-2, Бельгия – 1-3, Исландия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости