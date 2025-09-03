122

Евробаскет-2025. Германия разгромила Финляндию, Турция обыграла Сербию и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей группового этапа Евробаскета-2025.

Великобритания сенсационно победила Черногорию. Финляндия уступила Германии, Турция взяла верх над Сербией в матче за лидерство в группе А.

Евробаскет-2025

Групповой этап

Группа А (Рига, Латвия)

Положение команд: Турция – 5-0, Сербия – 4-1, Латвия – 3-2, Эстония – 1-4, Португалия – 2-3, Чехия – 0-5. 

Группа B (Тампере, Финляндия) 

Положение команд: Германия – 5-0, Литва – 4-1, Финляндия – 3-2, Швеция – 1-4, Великобритания – 1-4, Черногория – 1-4.

Группа C (Лимасол, Кипр)

Положение команд: Греция – 3-1, Италия – 3-1, Испания – 2-2,  Грузия – 2-2, Босния и Герцеговина – 2-2, Кипр – 0-4.

Группа D (Катовице, Польша)

Положение команд: Израиль – 3-1, Польша – 3-1, Франция – 3-1, Словения – 2-2, Бельгия – 1-3, Исландия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
