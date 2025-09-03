Депутат Свищев о словах Чеферина про бан России: «Если он действительно так думает, то пусть начнет допускать наших спортсменов, не блокирует товарищеские матчи. Пора к делу переходить»

Дмитрий Свищев оценил заявления Александера Чеферина об отстранении России.

Президент УЕФА высказался против отстранения стран от международных турниров: «Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет».

«Мы столько слышим заявлений Чеферина об отстранении, что он за то, чтобы вернуть наши команды. Но он руководит серьезной организацией, и если действительно так думает, и это не просто слова, то должен сделать простую вещь – начинать допускать наших спортсменов. Пусть с детского, молодежного футбола начинает.

Если он сейчас не может решить вопросы, пусть не блокирует товарищеские матчи нашей сборной и наших клубов с другими странами. А то запугали футболистов всего мира и национальные федерации, что они боятся с нами даже товарищеские матчи проводить.

Поэтому, я думаю, это слова. Если действительно думает и хочет вернуть нашему футболу международный статус, он должен что‑то делать, пора уже переходить к делу», – сказал депутат Государственной думы.