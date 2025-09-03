«Ливерпуль» не включил Кьезу в заявку на Лигу чемпионов
Федерико Кьеза не сыграет в Лиге чемпионов как минимум до зимы.
Вингер не был включен в заявку на турнир, направленную «Ливерпулем» в УЕФА. В список попали 22 футболиста, и победителя Евро-2020 в нем нет.
В этом сезоне Кьеза принял участие в трех матчах АПЛ и забил один гол. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости