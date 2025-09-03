«Ливерпуль» не включил Кьезу в заявку на Лигу чемпионов

Федерико Кьеза не сыграет в Лиге чемпионов как минимум до зимы.

Вингер не был включен в заявку на турнир, направленную «Ливерпулем » в УЕФА. В список попали 22 футболиста, и победителя Евро-2020 в нем нет.

В этом сезоне Кьеза принял участие в трех матчах АПЛ и забил один гол. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь .