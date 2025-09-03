Зырянов о «Зените»: «Скупать самых сильных россиян из РПЛ не будем. Перед «золотым» сезоном-2007 пришли Зырянов из «Торпедо», Широков из «Химок» и игравший в Томске Погребняк»

Константин Зырянов высказался о селекционной политике «Зенита» при новом лимите.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах подписать приказ об ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Если это случится, то на поле смогут одновременно выйти не более 5 иностранцев, а в заявку можно будет внести до 10 легионеров. На данный момент заявлять можно до 13 иностранцев, 8 из которых могут одновременно находиться на поле.

«Скупать всех самых сильных российских футболистов, играющих в РПЛ, «Зенит» не будет. Это не панацея для решения стоящих перед командой задач.

Хочу напомнить: перед «золотым» сезоном-2007 в «Зенит» пришли Зырянов из вылетевшего «Торпедо», Роман Широков из только вышедших в высший дивизион «Химок», игравший в аренде в Томске Павел Погребняк. Только у Анатолия Тимощука были уже звездный статус и соответствующая трансферная цена. Эту команду для Адвоката собрал тогдашний спортивный директор Константин Сарсания, проделавший огромную работу. Царствие ему небесное.

Если мы сможем проделать такую же работу и найти в низших лигах и в клубах-аутсайдерах РПЛ игроков, которые смогут блеснуть в «Зените», это будет сродни чуду. Мы, конечно, будем работать и в этом направлении, но сегодня придерживаемся принципа: неважно, какой паспорт у футболиста, главное, чтобы он отвечал задачам, стоящим перед «Зенитом», – сказал председатель правления «Зенита ».