«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)

«Спартак» договорился о переходах сразу двух центральных защитников.

Красно-белые согласовали трансфер не только Александра Джику из «Фенербахче », но и Кристофера Ву из «Ренна », сообщает инсайдер Иван Карпов.

Оба футболиста могут сыграть в схеме как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.

Сегодня же стало известно, что «Спартак » продал игрока центра обороны Алексиса Дуарте «Сантосу» за 4 млн долларов.