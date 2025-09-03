«Спартак» согласовал трансферы двух центральных защитников – Джику и Ву (Иван Карпов)
«Спартак» договорился о переходах сразу двух центральных защитников.
Красно-белые согласовали трансфер не только Александра Джику из «Фенербахче», но и Кристофера Ву из «Ренна», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Оба футболиста могут сыграть в схеме как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.
Сегодня же стало известно, что «Спартак» продал игрока центра обороны Алексиса Дуарте «Сантосу» за 4 млн долларов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
