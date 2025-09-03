«Тоттенхэм» не включил купленного за 35 млн евро Теля в заявку на Лигу чемпионов
Матис Тель пока не будет играть в Лиге чемпионов.
«Тоттенхэм» не включил 20-летнего нападающего в заявку, направленную в УЕФА.
Француз был выкуплен за 35 млн евро этим летом. Ранее он принадлежал «Баварии».
Тель провел три матча в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
