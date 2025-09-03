«Тоттенхэм» не включил купленного за 35 млн евро Теля в заявку на Лигу чемпионов

Матис Тель пока не будет играть в Лиге чемпионов.

«Тоттенхэм » не включил 20-летнего нападающего в заявку, направленную в УЕФА.

Француз был выкуплен за 35 млн евро этим летом. Ранее он принадлежал «Баварии».

Тель провел три матча в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .