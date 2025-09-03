Карпин о посте «ПСЖ» без упоминания Сафонова: «Чеферин говорит одно, делает другое – то же и здесь. Обидно, но что, плакать? Имеем в виду, окей»

Валерий Карпин отреагировал на пост «ПСЖ» без упоминания Матвея Сафонова.

Сегодня французский клуб опубликовал список футболистов, включенных в составы национальных команд в сентябре. В публикации перечислены игроки и матчи, которые предстоит провести их сборным. Российский вратарь в этом посте не упомянут.

– «ПСЖ» не объявил, что Сафонов уехал в сборную, хотя остальных назвали. Ваше мнение как тренера национальной сборной?

– В смысле обидно? Это неправильно, да. Вот Чеферин говорит одно, делает другое, то же и здесь. Обидно, но что, плакать? Имеем в виду, окей, – сказал главный тренер сборной России.