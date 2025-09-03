47

Кубок Санкт-Петербурга. Гущина победила, Кудлай – 2-я, Нестерова – 3-я

Ксения Гущина одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

Первый этап

Женщины

Итоговое положение 

1. Ксения Гущина – 190,12

2. Арина Кудлай – 182,62

3. Виктория Нестерова – 181,12

4. Людмила Фурсова – 179,01

5. Александра Чаткина – 177,06

6. Ева Зубкова – 173,17

7. Мария Пулина – 162,51

8. Арина Кшецкая – 161,90

Произвольная программа

1. Ксения Гущина – 122,75

2. Виктория Нестерова – 120,09

3. Арина Кудлай – 120,06

4. Александра Чаткина – 115,67

5. Ева Зубкова – 115,42

6. Людмила Фурсова – 114,16

7. Мария Пулина – 104,03

8. Арина Кшецкая – 102,34

Короткая программа

1. Ксения Гущина – 67,37

2. Людмила Фурсова – 64,85

3. Арина Кудлай – 62,56

4. Александра Чаткина – 61,39

5. Виктория Нестерова – 61,03

6. Арина Кшецкая – 59,56

7. Мария Пулина – 58,48

8. Ева Зубкова – 57,75

Полные результаты здесь. 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
