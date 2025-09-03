Кубок Санкт-Петербурга. Гущина победила, Кудлай – 2-я, Нестерова – 3-я
Ксения Гущина одержала победу на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Кубок Санкт-Петербурга
Первый этап
Женщины
Итоговое положение
1. Ксения Гущина – 190,12
2. Арина Кудлай – 182,62
3. Виктория Нестерова – 181,12
4. Людмила Фурсова – 179,01
5. Александра Чаткина – 177,06
6. Ева Зубкова – 173,17
7. Мария Пулина – 162,51
8. Арина Кшецкая – 161,90
Произвольная программа
1. Ксения Гущина – 122,75
2. Виктория Нестерова – 120,09
3. Арина Кудлай – 120,06
4. Александра Чаткина – 115,67
5. Ева Зубкова – 115,42
6. Людмила Фурсова – 114,16
7. Мария Пулина – 104,03
8. Арина Кшецкая – 102,34
Короткая программа
1. Ксения Гущина – 67,37
2. Людмила Фурсова – 64,85
3. Арина Кудлай – 62,56
4. Александра Чаткина – 61,39
5. Виктория Нестерова – 61,03
6. Арина Кшецкая – 59,56
7. Мария Пулина – 58,48
8. Ева Зубкова – 57,75
Полные результаты здесь.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
