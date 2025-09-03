Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Даниелян, Соловьев, Ефимчук, Полянский, Строганов представят произвольные программы

Петр Гуменник выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

Первый этап

Мужчины, короткая программа

1. Петр Гуменник – 108,18

2. Семен Соловьев – 79,91

3. Игорь Ефимчук – 77,69

4. Артур Даниелян – 76,37

5. Михаил Полянский – 72,98

6. Илья Строганов – 70,43

7. Данил Федосимов – 68,32

8. Федор Зонов – 59,67

9. Михаил Терновский – 53,12

3 сентября фигуристы выступят с произвольными программами. Прямую трансляцию покажет «Студия-38 » (с 12:45 по московскому времени).