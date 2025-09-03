Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник, Даниелян, Соловьев, Ефимчук, Полянский, Строганов представят произвольные программы
Петр Гуменник выиграл короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Кубок Санкт-Петербурга
Первый этап
Мужчины, короткая программа
1. Петр Гуменник – 108,18
2. Семен Соловьев – 79,91
3. Игорь Ефимчук – 77,69
4. Артур Даниелян – 76,37
5. Михаил Полянский – 72,98
6. Илья Строганов – 70,43
7. Данил Федосимов – 68,32
8. Федор Зонов – 59,67
9. Михаил Терновский – 53,12
3 сентября фигуристы выступят с произвольными программами. Прямую трансляцию покажет «Студия-38» (с 12:45 по московскому времени).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
