«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде
«Феррари» показала особую ливрею в честь Ники Лауды.
Команда «Феррари» презентовала специальную ливрею, которая будет использоваться на Гран-при Италии. Ее посвятили первому титулу трехкратного чемпиона «Ф-1» Ники Лауды.
Ровно 50 лет назад австриец впервые выиграл чемпионат – и случилось это именно в Монце за рулем болида «Феррари».
Фото: соцсети «Феррари»
