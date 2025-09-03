«Феррари» представила ливрею для Гран-при Италии – ее посвятили Ники Лауде

«Феррари» показала особую ливрею в честь Ники Лауды.

Команда «Феррари» презентовала специальную ливрею, которая будет использоваться на Гран-при Италии. Ее посвятили первому титулу трехкратного чемпиона «Ф-1» Ники Лауды.

Ровно 50 лет назад австриец впервые выиграл чемпионат – и случилось это именно в Монце за рулем болида «Феррари».

Фото: соцсети «Феррари»

