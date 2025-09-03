Глебов о Челябинске: «Не представляю, как там покрасить волосы в красный или в белый, одеться в розовое. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный?»

Кирилл Глебов рассказал, как в Челябинске относятся к яркой внешности у мужчин.

Родившийся в Челябинске полузащитник, которому в ноябре исполнится 20 лет, перешел в ЦСКА в 2019 году.

– Челябинские мужики реально суровы?

– Ответить могут жестко, грубо. Не представляю, как в Челябинске покрасить волосы в красный или даже в белый. К тебе подойдут на улице и скажут: «Что за дела? Ты неадекватный? Зачем ты это с собой сделал?»

До сих пор не понимаю, как могу одеться в розовое. Так уж я вырос: для меня это невозможно, и все тут, – сказал Глебов .