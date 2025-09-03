Чеферин о бане России: «Я не сторонник запрета. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень тяжело»

Президент УЕФА высказался против отстранения России от международных турниров.

«Послушайте, прежде всего то, что происходит там [на Ближнем Востоке] с гражданскими лицами, ранит и убивает меня лично.

С другой стороны, я не сторонник запрета на выступления спортсменов. Что может спортсмен сказать своему правительству, чтобы остановить боевые действия? Это очень, очень тяжело.

Сейчас российские спортсмены отстранены, по моим подсчетам, три с половиной года. Прекратились ли действия на Украине? Нет», – сказал Александер Чеферин в интервью Politico.